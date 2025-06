Guaçuí promove Dia D de descarte consciente na próxima semana

No próximo dia 18, em Guaçuí realizará o “Dia D” que promoverá o descarte consciente de resíduos e de lixos eletrônicos. A ação acontece na Praça do Meio Ambiente, das 9h às 16h, com ponto de coleta para óleo de cozinha usado, vidro, pneus e lixo eletrônico.

Desse modo, a iniciativa tem como objetivo facilitar o descarte de materiais que não devem ser jogados no lixo comum. O evento é aberto ao público.

De acordo com a organização, a campanha tem o objetivo de reduzir impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de resíduos e eletrônicos, que carregam metais pesados nocivos ao solo e à saúde humana.

A ação é voltada a toda a população e integra a programação da Semana do Meio Ambiente.

Serviço:

Data: 18 de junho de 2025

Horário: Das 9h às 16h

Local: Praça do Meio Ambiente, Guaçuí

Materiais aceitos: Óleo de cozinha usado, vidro, pneus e lixo eletrônico