Homem com mandado de prisão em aberto é preso em Mimoso

Um homem foi preso no último domingo (15) após uma tentativa de furto em um posto de combustíveis na BR-101, em São José das Torres, Mimoso do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tentou furtar o som de um veículo estacionado no local. Ao perceber que estava sendo observado, ele deixou o objeto no banco do carro e fugiu.

A polícia foi acionada e localizou o suspeito em um bar próximo ao posto. Durante a abordagem, ele confessou a tentativa de furto. Em consulta ao sistema, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem por crime de furto.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.