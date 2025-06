Homem é detido após ameaçar vizinha com foice em Muqui

Um homem foi preso na última quinta-feira (5) após ameaçar uma moradora com uma foice na frente da casa dela, no bairro Boa Esperança, em Muqui.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que foi abordada pelo suspeito ao sair de casa. Ele a acusava de estar envolvida em um conflito por causa de um terreno. Durante a discussão, o homem, em posse da arma branca, afirmou que “iria cortar a cabeça” da mulher e que “não tinha medo de polícia”.

O marido da vítima presenciou as ameaças e interveio verbalmente. A mulher acionou a PM imediatamente. Mesmo com a chegada da viatura, o suspeito continuou exaltado e repetindo as ameaças.

De acordo com o registro, a vítima já havia sido ameaçada no dia anterior e informou que teme pela própria vida e pela segurança dos filhos adolescentes, que por vezes ficam sozinhos em casa.

A Polícia Militar confirmou que o suspeito já havia sido denunciado por ameaças a outros moradores da região. Inclusive a trabalhadores que atuam na construção de um muro de contenção no local, obra autorizada pelo município.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima solicitou medida protetiva.