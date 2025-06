Homem é detido com revólver durante patrulhamento em Cachoeiro

Um homem foi detido por porte ilegal de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (4) no bairro Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim.

A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo da Polícia Militar, após denúncia apontar que um indivíduo estaria armado na rua Aníbal José de Melo.

Ao chegar ao local indicado, a equipe visualizou o suspeito, que tentou se livrar de um objeto em um terreno baldio coberto por vegetação ao perceber a aproximação da viatura.

O homem foi abordado e, após buscas no terreno, os militares encontraram um revólver calibre .32, da marca Taurus.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A arma também foi entregue à autoridade policial.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui