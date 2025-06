Homem é encontrado na rua com sinais de espancamento em Vila Velha

Um homem deu entrada em um hospital de Vila Velha, no último domingo (8), em estado grave após ser espancado no bairro Guaranhuns.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi encontrado na rua com vários ferimentos pelo corpo, principalmente na região da cabeça. Devido à gravidade das lesões, ele não conseguia se comunicar. No local, os militares encontraram pedras e pedaços de madeira, provavelmente utilizados no crime.

Ainda segundo a PM, não foi possível identificar a vítima devido à falta de documentação. Ele foi entubado e encaminhado para um hospital em Vitória.

A Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha irá investigar o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.