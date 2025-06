Homem é esfaqueado durante jogo de sinuca em bar de Brejetuba

Um homem de 33 anos foi esfaqueado na última quarta-feira (11) enquanto jogava sinuca em um bar no distrito de Rancho da Anta, em Brejetuba.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que jogava sinuca quando foi surpreendida por outro homem, de 38 anos, com quem dividia alojamento em uma propriedade rural da região. De acordo com ele, os dois não haviam discutidos antes do ataque.

Após o ataque, o suspeito fugiu correndo. Testemunhas disseram ter visto o homem com uma faca na mão indo em direção à propriedade onde ambos moravam. Os militares foram ao local indicado e localizaram o agressor. Inicialmente, ele negou o crime, mas após a localização da faca usada na tentativa de homicídio — escondida em uma caixa de esgoto no terreiro da residência —, confessou a autoria do ataque.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido sem lesões à Delegacia de Venda Nova do Imigrante. A vítima foi socorrida e não corre risco de morte. A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil investigará o caso.