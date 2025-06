Homem é flagrado se masturbando dentro de ônibus em São Mateus

Um homem foi preso, no último domingo (15), após ser flagrado se masturbando em um ônibus na zona rural de São Mateus.

Conforme a Polícia Militar, ao chegar no local, a equipe encontrou o suspeito amarrado e deitado no chão. Uma testemunha contou aos policiais que estava em um ônibus, no sábado (14), quando percebeu que o homem estaria se masturbando enquanto olhava para uma adolescente de 16 anos. Ainda segundo ela, no domingo o homem repetiu o ato.

A jovem contou que essa seria a quarta vez em que ela flagrava o homem cometendo o ato obsceno. Dessa vez, ela decidiu ligar para a irmã e pedir ajuda. Moradores, que ficaram sabendo da história, esperaram a chegada do coletivo e agrediram o suspeito.

Devido aos ferimentos, o homem precisou receber atendimento médico antes de ser encaminhado à delegacia.