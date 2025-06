Homem é brutalmente assassinado em Conceição do Castelo

Um homem foi morto a facadas na noite desta sexta-feira (6), no Centro de Conceição do Castelo, região serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na garagem da residência da vítima.

A PM foi acionada por um homem que relatou que o cunhado havia sido esfaqueado. Os militares se deslocaram imediatamente ao endereço indicado, acompanhados pelo solicitante, e encontraram a vítima caída no chão, com ferimentos graves.

Pouco depois, uma equipe do Samu chegou ao local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha. No entanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

De acordo com informações da irmã da vítima, momentos antes do crime ela ouviu o irmão discutindo com alguém ao telefone. Já uma testemunha contou aos policiais que viu o suspeito chegando à residência, entrando na garagem e desferindo os golpes de faca. Após o ataque, o autor teria fugido em uma motocicleta, levando a arma do crime. O pai da vítima também presenciou a cena.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento o suspeito não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.