Homem é preso acusado de estupro de vulnerável em Linhares

Um homem, de 56 anos, foi preso pela Polícia Civil de Linhares, na última terça-feira (24), acusado de estupro de vulnerável.

De acordo com informações da PC, o homem é suspeito de abusar sexualmente de algumas meninas menores de 14 anos com quem tinha contato diário.

O homem foi encontrado dentro de sua residência e conduzido à Delegacia Regional de Linhares. Em seguida, encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui