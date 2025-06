Homem é preso após danificar porta de hospital em Mimoso do Sul

Um homem foi preso após danificar a porta de entrada do Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, na tarde do último domingo (1º).

Segundo a Polícia Militar, ele se exaltou com a demora no atendimento de um amigo e iniciou um surto de fúria.

De acordo com testemunhas, o homem começou a chutar e arrastar a porta da unidade, afirmando que “quebraria o hospital todo” se o paciente não fosse atendido imediatamente. Equipes médicas relataram que se sentiram intimidadas pela atitude agressiva.

Os militares constataram no local que a porta apresentava avarias e travamento parcial, com batente amassado. Vídeo e foto foram anexados à ocorrência.

Ainda segundo a PM, o autor apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados e dificuldade de raciocínio. Apesar disso, ele colaborou com os policiais e foi conduzido à delegacia sem uso de algemas.

O hospital, embora seja de natureza privada, atua em parceria com o SUS e recebe recursos públicos. A autoridade policial vai avaliar se o caso configura dano simples ou qualificado ao patrimônio.

Os profissionais envolvidos permaneceram no hospital, pois estavam em plantão de emergência e não puderam comparecer à delegacia no momento do registro.