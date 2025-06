Homem é preso com drogas durante abordagem em Guaçuí

Um homem foi detido por suspeita de tráfico de drogas na últimaquarta-feira (4) durante uma abordagem policial no bairro Horto Florestal, em Guaçuí.

A ação foi realizada por militares da Radiopatrulha Ostensiva Rotunda (ROR) do 3º Batalhão, após denúncia apontar que o suspeito estaria armazenando e comercializando entorpecentes em sua residência.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram 41 buchas de maconha, uma porção da mesma substância pesando 17 gramas. Oito papelotes de cocaína também foram encontrados.

O material foi apreendido e o suspeito recebeu voz de prisão no local. Em seguida, foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre para os procedimentos legais.

