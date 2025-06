Homem é preso em Cachoeiro com 500 GB de material de abuso infantil

A Polícia Federal apreendeu aproximadamente 500 gigabytes de vídeos envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O material foi localizado no computador de um homem de 35 anos, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado na quarta-feira (18). A operação faz parte de uma investigação iniciada em março de 2025.

De acordo com a PF, o investigado foi identificado ao compartilhar o conteúdo criminoso por meio de uma plataforma online. A Justiça Federal autorizou a busca, que resultou na apreensão de computador, celular e outros dispositivos eletrônicos na residência do suspeito. Todos os equipamentos serão submetidos a análise pericial.

Em nota oficial, a Polícia Federal destacou que a quantidade de arquivos encontrados é extremamente elevada e reforça a gravidade da conduta. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens ou vídeos com cenas de sexo explícito envolvendo menores de idade — crime que prevê pena de até quatro anos de prisão.

Além disso, ele poderá ser responsabilizado pelo compartilhamento do conteúdo, o que pode resultar em pena de reclusão de até seis anos.

Sendo assim, após prestar depoimento na sede da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional do Estado.