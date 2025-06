Homem é preso em Guaçuí por descumprir medida protetiva contra a ex

Um homem, de 28 anos, foi preso pela Polícia Civil em Guaçuí, nesta quinta-feira (12), acusado de descumprir uma medida protetiva contra a ex-companheira.

Segundo a Polícia Civil, o investigado teria se aproximado da vítima no local de trabalho no dia 19 de maio, desrespeitando a ordem de afastamento imposta pela Justiça. Durante o contato, ele a ofendeu verbalmente e ainda deixou um bilhete com ameaças.

A vítima procurou a Delegacia de Guaçuí, onde foi registrado boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário, que, após manifestação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do suspeito.

Durante o deslocamento para cumprimento do mandado, os agentes encontraram o homem vindo de bicicleta na direção da delegacia. Ele foi abordado e detido sem resistência.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça.