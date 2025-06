Homem é preso por posse irregular de arma de fogo em Alegre

Na madrugada deste sábado (14), por volta das 2h10, um homem de 18 anos foi detido pela Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, por posse irregular de arma de fogo, no bairro Centro, em Alegre.

Segundo os militares, o suspeito já era conhecido dos policiais, por envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Assim, as equipes intensificaram o patrulhamento na região, afim de localizá-lo.

Durante a abordagem, não foi encontrado nada de ilícito com o indivíduo. Contudo, em sua residência, foi encontrado um revólver calibre .32, em cima de um guarda-roupa. A arama de fogo estava carregada com três munições intactas e uma deflagrada.

Além da arma, também foram apreendidos R$ 6.130,00 em espécie e um simulacro de pistola, dentro do guarda-roupa. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui