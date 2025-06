Homem é preso por tráfico de drogas após denúncias em Iúna

Um homem foi preso na última quinta-feira (26), no bairro Pito, em Iúna, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu após a Polícia Militar receber denúncias anônimas informando sobre a movimentação ilícita em um bar localizado na Rua Walber Cecílio Pinheiro.

Segundo os relatos, o suspeito, já conhecido por histórico criminal, estaria utilizando o bar como ponto de venda de entorpecentes. Após o fechamento do estabelecimento, ele seguiria para o bairro Quilombo, onde continuaria com a atividade criminosa.

Diante das informações, a equipe policial passou a monitorar o local e constatou a movimentação típica do tráfico. Por volta das 21h, o suspeito foi abordado enquanto caminhava com uma mochila. Durante a revista, foram encontradas porções de crack, maconha, balança de precisão, estilete e mais de R$ 1 mil em espécie.

Ao ser questionado, ele confessou que havia mais drogas em sua residência. Com autorização da companheira, os militares entraram no imóvel e localizaram cocaína, porções adicionais de crack e maconha, além de materiais usados para o preparo das substâncias.

O suspeito foi encaminhado à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Ele não apresentou resistência durante a prisão e foi entregue à autoridade policial de plantão.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui