Homem é preso por tráfico de drogas em Cachoeiro

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na última segunda-feira (2) em Cachoeiro de Itapemirim. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima indicar que o suspeito estaria comercializando entorpecentes na região do posto de gasolina.

De acordo com a Polícia Militar, a informação também apontava o local onde a droga era armazenada. Durante campana, os policiais observaram o momento em que o homem manuseava uma lona preta com um pó branco semelhante à cocaína no terraço da residência.

Em seguida, o suspeito saiu do imóvel usando uma pochete e entrou em um veículo modelo Gol de cor branca. Ele foi abordado logo após deixar o local. Com ele, os militares encontraram R$ 2.282 em notas fracionadas, além de documentos diversos.

Questionado, o abordado confessou que o material era cocaína e que o dinheiro era proveniente da venda de entorpecentes. Ele também revelou onde armazenava os produtos ilícitos.

No local indicado, os policiais identificaram um forte odor de maconha e localizaram porções de cocaína, pedras de crack, skunk e materiais usados para embalo das substâncias. Segundo o próprio suspeito, ele integra uma organização criminosa e atua no tráfico internacional de drogas.

Ainda segundo a polícia, o homem afirmou que a apreensão representava apenas uma pequena parte do volume de entorpecentes comercializado pelo grupo.

O veículo foi removido ao pátio credenciado e o detido encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado por tráfico de drogas.