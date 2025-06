Homem morre após ser atropelado por caminhão em Atílio Vivácqua

Um homem de 57 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na Rodovia-289, em Atílio Vivácqua, no último domingo (29).

O motorista do caminhão contou aos policiais que seguia sentido a BR-101 quando viu um homem deitado no meio da pista; mas apesar dos esforços para desviar acabou atropelando a vítima.

O sobrinho da vítima esteve no local e relatou que o tio sofria de problemas epiléticos e tinha costume de ingerir bebidas alcoólicas. Além disso, ele também frequentemente era encontrado deitado na beira da pista.

A perícia foi acionada e confirmou o óbito. A cabeça da vítima foi completamente esmagada.

