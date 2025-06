Homem morre enquanto carregava sacas de café em Mimoso do Sul

Um homem morreu, no último sábado (14), enquanto trabalhava em uma propriedade na comunidade Rochedo, em Mimoso do Sul. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo estava em um local utilizado para armazenar café.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria passado mal enquanto carregava sacas de café. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, entretanto o óbito foi constatado no local.

Ainda de acordo com os militares, o corpo não apresentava sinais de violência. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que realizou os procedimentos de praxe.

Após a liberação, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte.

