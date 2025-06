Homem morre prensado por trator dirigido pelo neto em Rio Novo do Sul

Um homem de 49 anos faleceu depois de ser prensado por um trator que estava sendo operado pelo seu neto de 11 anos.

O incidente ocorreu na sexta-feira (6), em uma fazenda na comunidade de São Francisco, localizada em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo.

Conforme relatos da Polícia Militar, o garoto tentou manobrar o trator para ajudar a libertar o caminhão a pedido do avô, que ficou entre os dois veículos para dar instruções.

Durante essa manobra, o pé da criança escorregou do pedal da embreagem, resultando no avanço do trator que prensou o idoso contra a carroceria do caminhão. O motorista do caminhão assistiu à cena e imediatamente acionou os serviços de emergência.

Segundo o relatório da PM, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou ao local e confirmou o falecimento.

A perícia também realizou uma visita à propriedade, assim como o Conselho Tutelar, já que o operador do trator era um menor.

A polícia informou que as conselheiras ofereceram suporte à família, mas não acompanharam o menino até a delegacia, pois seus pais estavam presentes.

Ainda segundo o boletim, o menino foi levado por seus responsáveis até a Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul para prestar seu depoimento.