Homem troca tiros com a PM durante fuga em Mimoso do Sul

Um homem armado trocou tiros com policiais militares na tarde do último domingo (16), no bairro Café Mocha, em Mimoso do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi informada por moradores que um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas no bairro e ameaçando a comunidade com uma arma de fogo.

Ao perceber a presença da polícia, o homem tentou fugir. Durante a fuga, ele apontou uma pistola na direção dos militares, que reagiram e efetuaram disparos para conter a agressão. O suspeito conseguiu entrar em uma área de vegetação e, mesmo com o cerco policial, não foi localizado.