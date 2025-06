Homem vê ex acompanhada em festa e atira em duas pessoas

Duas pessoas foram baleadas durante um festival no centro de Jerônimo Monteiro, no último domingo (8).

De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas contou que estava com a namorada no local quando o ex-namorado dela chegou. Outro homem, que não tinha envolvimento no caso, acabou ferido.

As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do município. Ninguém foi preso até o momento.