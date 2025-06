Homens são alvejados durante jogo de futebol em Cariacica; um morreu

Um homem faleceu e outro ficou ferido após serem alvejados enquanto se preparavam para um jogo de futebol em Cariacica.

Segundo informações da Polícia Militar, os disparos foram realizados por um indivíduo que estava na garupa de uma motocicleta.

As vítimas estavam no campo organizando um jogo quando foram surpreendidas pelos disparos. Após serem baleados, os dois homens receberam atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um deles, entretanto, não sobreviveu aos ferimentos e faleceu antes de chegar ao hospital.

A outra vítima foi primeiramente levada para a unidade de pronto atendimento em Alto Laje, também em Cariacica, e posteriormente transferida para um hospital em Vitória. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

O corpo da vítima foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será examinado antes de ser liberado. A razão por trás do crime ainda é desconhecida.