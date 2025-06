Hotel em Cachoeiro está com vagas abertas; saiba como se candidatar

O Easy Hotel, em Cachoeiro de Itapemirim, está com uma vaga aberta para auxiliar de garçom. Os interessados devem enviar o currículo até o dia 15 de julho por meio do link disponível na bio do perfil @easycarreiras, no Instagram.

Entre os requisitos estão ensino médio completo, disponibilidade de horário, boa comunicação e experiência com atendimento ao público — considerada um diferencial.

O hotel oferece salário compatível com o mercado, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, além de convênios com farmácia, faculdade e academia. Também há desconto no restaurante e sala de descanso para os funcionários.