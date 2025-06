IA: ameaça ou aliada para a construção de um novo mundo?

Durante a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025, realizada entre os dias 11 e 14 de junho, em Vitória (ES), o professor e consultor Gustavo Macedo destacou como a inteligência artificial (IA) pode ser tanto uma ameaça quanto uma aliada na construção de um mundo mais justo, sustentável e ético. Com uma trajetória que une ciência política, atuação na ONU e docência universitária, Macedo defende uma abordagem crítica e responsável sobre o uso da tecnologia.

Segundo o especialista, é urgente que a sociedade compreenda a IA como ferramenta – e não como sujeito. “A responsabilidade nunca será da máquina, mas de quem a utiliza”, afirma. Ele alerta para os riscos do uso indiscriminado da tecnologia sem preparo técnico e educação digital, o que pode agravar desigualdades, impactar empregos e a saúde mental, além de comprometer a autonomia humana.

Ainda assim, Macedo se diz um entusiasta da IA, desde que usada com ética e propósito. Ele cita exemplos de aplicações positivas no agronegócio, energia e biotecnologia, capazes de promover eficiência, redução de impactos ambientais e melhoria da qualidade de vida. Contudo, ressalta que o impacto ambiental atual da IA é alto e que é preciso torná-la, ela mesma, mais sustentável.

Realista quanto ao futuro, o professor não aposta em mudanças estruturais promovidas por governos ou grandes corporações, mas mantém a esperança no protagonismo das pessoas. “Não cabe a cada um de nós salvar o mundo inteiro, mas fazer a nossa parte. Isso já é um começo.”

0:00 – Introdução: quem é Gustavo Macedo

1:30 – IA, ética e sustentabilidade: como tudo se conecta

4:10 – O perigo do mau uso da IA e a ausência de regulação

7:00 – Oportunidades da IA para o meio ambiente e os negócios

10:30 – IA e o futuro do trabalho: riscos e adaptação

14:30 – Como tornar a IA mais sustentável

17:40 – Otimismo realista e o papel de cada pessoa na transformação

