Idoso é preso acusado de estuprar uma criança de 9 anos em Cariacica

Um homem de 72 anos foi detido, sob a suspeita de ter cometido abuso sexual contra uma menina de nove anos, em Cariacica, na quinta-feira passada (5).

Trabalhadores da área notaram ações estranhas na residência do suspeito e, ao investigarem, descobriram a situação.

Segundo informações dos policiais militares, uma vizinha que hoje é adulta relatou que, durante sua infância, também sofreu violência por parte do mesmo homem.

A localidade em que o incidente ocorreu e as identidades dos participantes não serão reveladas para proteger a privacidade da vítima, de acordo com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Conforme descrito no registro da Polícia Militar, o incidente ocorreu durante a manhã. Dois trabalhadores que estavam na rua relataram que avistaram o idoso dialogando com a menina através das aberturas do portão de sua residência. Após algum tempo, ele a convidou para entrar em sua casa.

Os homens consideraram aquilo suspeito, visto que o idoso não possuía nenhum laço familiar com a menina, e decidiram investigar. Nesse instante, o agressor notou a agitação em frente à sua casa e decidiu abrir o portão. A jovem saiu correndo, atordoada, e dirigiu-se imediatamente para sua residência.