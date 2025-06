Idoso morre após ser atropelado por motocicleta em Castelo

Um idoso morreu após ser atropelado por uma motocicleta na última quarta-feira (25), em Castelo. Além da vítima fatal, de 81 anos, o motociclista, de 34 anos, também ficou ferido.

De acordo com testemunhas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros. No entanto, o idoso morreu assim que deu entrada na unidade de saúde.

Já o motociclista foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

