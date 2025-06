Idoso perde lavoura após vandalismo; neto faz desabafo emocionado

Um vídeo que circula nas redes sociais vem mobilizando moradores da localidade de Córrego Montes Claros, em Pancas. As imagens registram a destruição de cerca de 60 pés de café em uma lavoura, propriedade de um senhor de 90 anos, cujo neto é o responsável pela gravação.

No desabafo, o jovem demonstra indignação com o ato de vandalismo que comprometeu a produção da primeira colheita da plantação, prevista para o próximo ano.

Segundo o neto, o idoso é uma pessoa pacata e não mantém conflitos com moradores da região, o que torna o crime ainda mais incompreensível. “Meu avô não tem problema com ninguém. A gente não entende o motivo disso”, afirma.

Sem apontar suspeitos ou citar nomes, o jovem encerra o vídeo entregando o caso “nas mãos de Deus”, desejando que o responsável receba a devida justiça.

Até o momento, não há informações sobre registro de boletim de ocorrência ou investigação policial sobre o ocorrido.

Veja o vídeo:

