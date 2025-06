Iema destaca-se com exposição interativa no Sustentabilidade Brasil

As ações desenvolvidas para a preservação do ecossistema ambiental no Espírito Santo foram apresentadas pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) no Sustentabilidade Brasil, que acontece até o próximo sábado (14), na Praça do Papa, em Vitória.

No estande do órgão, os servidores apresentaram diversos projetos que contribuem, de forma significativa, para o desenvolvimento sustentável do meio ambiente capixaba e que podem ser tomados como exemplo por organizações públicas e privadas.

Entre eles, destaca-se o Programa Preservando O Nosso Quintal, que tem como objetivo sensibilizar as comunidades do entorno das Unidades de Conservação (UC) sobre a importância da preservação ambiental.

Estudantes de diversas instituições de ensino pública e privada visitaram o espaço dedicado ao Iema no Sustentabilidade Brasil e interagiram com as atrações.