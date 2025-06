Ifes de Piúma é destaque em revista científica internacional; veja

O professor Jones Santander Neto liderou o projeto de pesquisa que resultou no artigo “Reproductive Biology of the Smoothtail Spiny Lobster (Panulirus laevicauda) to Support Fisheries Management in Southeastern Brazil”, publicado na revista Fisheries Management and Ecology.

O estudo teve como foco a biologia reprodutiva das lagostas de importância comercial no Espírito Santo e contou com a participação do ex-aluno do curso de Engenharia de Pesca, Luciano Almeida.

O estudo busca determinar parâmetros biológicos essenciais para a gestão de recursos pesqueiros, como tamanho de maturidade, época de desova e fecundidade. A partir desses parâmetros, é possível definir legislações sobre tamanho mínimo de captura e período de defeso para a espécie na região, permitindo uma gestão regionalizada.

Além do Ifes – Campus Piúma, o artigo reúne pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), do Incaper e do IPCMar.

A publicação destaca o protagonismo do campus na pesquisa científica aplicada à área pesqueira e o papel transformador da participação estudantil em projetos de alcance internacional.

Confira o artigo em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/fme.12817?domain=p2p_domain&token=2W2RG52KGR4F6FQCKPIN