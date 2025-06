Ifes está com dois processos seletivos abertos em Cachoeiro; confira

Precisando estagiar? O Ifes Campus Cachoeiro de Itapemirim está com dois processos seletivos abertos no município, para estagiar nas áreas de Coordenadoria de Biblioteca e Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas.

Os dois processos seletivos vão até o dia 15 de junho, contudo, alguns pré-requisitos são necessários para participar da seleção.

Ambos contam também com carga horária de 30 horas por semana, bolsa estágio de R$ 1.125,69 e um valor para auxílio-transporte de R$ 10,00, por dia efetivamente estagiado.

Coordenadoria de Biblioteca

Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas

Os interessados devem acessar o edital para realizar a inscrição, clicando aqui!

