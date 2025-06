Igrejas católicas de todo sul do Estado comemoram o Dia de Pentecostes

As comemorações do Dia de Pentecostes já começaram em algumas paróquias da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e continuam neste sábado, 07 de junho com a tradicional Vigília de Pentecostes. As atividades também incluem missas e adoração ao Santíssimo Sacramento.

O Dia de Pentecostes é celebrado 50 dias (7 semanas) após o Domingo de Páscoa que, neste ano, é celebrado no próximo domingo, 08.

Este evento marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo em Jerusalém, considerado um momento crucial para a evangelização e expansão da fé cristã.

Segundo a tradição, os apóstolos passaram a falar várias línguas, permitindo-lhes testemunhar a mensagem de Cristo a diferentes povos. Para a Igreja, este dia marca o início da missão evangelizadora universal, levando a mensagem do Evangelho a todas as nações e línguas.

Confira a programação:

Paróquia São Pedro (Catedral) – Centro

Na Paróquia São Pedro (Catedral) a Vigília de Pentecostes acontecerá na noite deste sábado, 07, destacando o tema “Incendeia nós com seu fogo abrasador”. A Catedral de São Pedro está localizada na Rua Barão de Itapemirim, nº 36, Centro de Cachoeiro.

Paróquia Nossa Senhora da Penha – BNH

Na Paróquia Nossa Senhora da Penha, no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, a Vigília de Pentecostes acontecerá na noite deste sábado, 07. A Igreja Matriz fica localizada na Avenida Alan Kardec, 30, no bairro BNH, em Cachoeiro.

Paróquia Nossa Senhora da Consolação – Guandú

A Paróquia Nossa Senhora da Consolação, em Cachoeiro de Itapemirim promove neste sábado, 07, a Vigília de Pentecostes, às 19 horas, com os crismados. A Santa Missa ocorrerá na igreja matriz, localizada na Av Jones dos Santos Neves 24, Guandú.

Paróquia São Sebastião – Aquidaban

Na Paróquia São Sebastião ocorre neste sábado, 07, na Igreja Matriz, bairro Aquidaban, às 18 horas, a exposição do Santíssimo Sacramento. Às 18h40 haverá a Benção Solene do Santíssimo Sacramento com o pároco, padre Josimar Pirovani, logo após, Santa Missa da Vigília Pentecostal.

Também neste sábado, a Paróquia São Sebastião celebra a festa paroquial. A programação contará com sorteio beneficente, barquinhas e apresentação cultural. A Matriz fica localizada na Praça da Bandeira, 01 – Aquidaban.

Paróquia Santíssima Trindade – Marataízes

Neste sábado, 07, a Paroquia Santíssima Trindade celebra a solenidade de Pentecostes com o 2º dia da Novena da Festa da Unidade Paroquial. Será na Comunidade Santa Cruz, bairro Santa Cruz, às 19h, com Santo Terço e às 19h30, Santa Missa.

Paróquia Nossa Senhora da Penha – Castelo

A Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Castelo, celebra a Vigília de Pentecostes com uma programação organizada pela Renovação Carismática Católica (RCC), às 19 horas, na Igreja Matriz. Nesta sexta-feira, dia 06, no Pátio da Igreja Matriz, após o nono dia da Novena de Pentecostes, acontecerá um show com o cantor Jardel Adorador. A Paróquia Nossa Senhora da Penha fica na Avenida João Bley, 01, no Centro de Castelo.

Paróquia Divino Espírito Santo – Muniz Freire

A Festa de Pentecostes começou no último dia 30 de maio e neste sábado, dia 07, na Matriz, acontece o nono dia da novena, às 18h30, com a Adoção e Benção do Santíssimo e, logo após, Santa Missa.

Já no domingo, 08, Solenidade de Pentecostes, a festa do padroeiro será às 15 horas.

Paróquia Nossa Senhora da Penha – Alegre

A Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Alegre, fará sua programação de Pentecostes na Igreja Divino Espírito Santo, Vila Alta, durante as Festividades do Divino Espírito Santo. Na matriz, a Renovação Carismática Católica (RCC) promove uma Vigília Pentecostal a partir das 19h.

Já no domingo, 08, Solenidade de Pentecostes, haverá Santa Missa nas Comunidades: N.S da Penha (Matriz) – 08h, N.S de Fátima (Caixa d’Água) -08h , Santa Teresinha -10h, N.S Penha (Matriz) – 10h, N.S Conceição (Boa Vista) – 10h, Divino Espírito Santo (Café) – 17h, Santa Dulce (Boa Vista) – 18h e às 19 horas, na Matriz.

Paróquia São João Batista – Jaciguá, Vargem Alta

A Renovação Carismática Católica (RCC) da Paróquia São João Batista realiza neste sábado, a Vigília de Pentecostes com a Santa Missa na Comunidade São João Bosco. Será às 19h, em São João, Jaciguá.

Solenidade de Pentecostes

A palavra “Pentecostes”, é de origem grega, quer dizer 50 dias após a Páscoa. Festa dos judeus em memória do dia em que Moisés recebeu de Deus as Tábuas da Lei. E foi na Festa de Pentecostes que, estando os apóstolos reunidos no Cenáculo com Maria, veio sobre eles o Espírito Santo, prometido por Jesus.

“Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua” (At, 2, 1-6).