IJSN apresenta Plano ES 500 no Sustentabilidade Brasil

Entre as novidades apresentadas no primeiro dia do Sustentabilidade Brasil 2025 está o Plano ES 500, que contém as ações para o desenvolvimento do Espírito Santo nos próximos dez anos. O presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, detalhou as metas que visam tornar o estado cada vez mais sustentável.

Além disso, ele também destacou o caráter educativo e de cosncientização do evento.

“O Instituto Joanes dos Santos Neves vai trazer, em primeira mão, junto com o governador Renato Casagrande (PSB) e o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), o que a gente está planejando para os próximos dez anos para o Espírito Santo, através do Plano ES 500, que é um plano de desenvolvimento de longo prazo do Espírito Santo, que estabelece as metas de desenvolvimento do Estado até 2035, ano que a gente completa 500 anos de colonização”, explicou Lira.

O IJSN também tem se destacado no que diz respeito a levantamento de dados que contribuem, de forma significativa, para que os municípios elaborem estratégias e políticas públicas voltadas às mudanças climáticas. Confira a entrevista:

O Sustentabilidade Brasil começou nesta quarta-feira (11) e segue até o próximo sábado (14). O evento acontece, das 9h às 21h, na Praça do Papa, em Vitória.