Imagine Dragons Brasil 2025; veja as cidades que receberão shows

A banda americana Imagine Dragons retorna ao Brasil em 2025 com três apresentações confirmadas para o mês de novembro. O grupo, conhecido por sucessos como Radioactive, Demons e Believer, fará shows em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.

Datas e locais dos shows do Imagine Dragons Brasil 2025

A turnê do Imagine Dragons no Brasil 2025 terá início em Belo Horizonte, no dia 26 de novembro, seguida por Brasília, em 29 de novembro, e encerrará em São Paulo, no dia 31 de novembro. As apresentações fazem parte da nova etapa da turnê mundial da banda, que promete repetir o sucesso do show no Rock in Rio 2024, considerado um dos melhores do festival.

Ingressos: pré-venda e datas oficiais

A pré-venda de ingressos para clientes Santander começa em 1º de julho, sendo dividida em duas etapas. Já o público geral poderá adquirir os ingressos a partir do dia 3 de julho. Os detalhes sobre os valores, setores disponíveis e pontos de venda devem ser divulgados nos canais oficiais da banda e da produtora responsável pelos eventos.

Retorno após apresentação marcante no Rock in Rio

O retorno do Imagine Dragons ao Brasil em 2025 reforça a forte conexão da banda com o público brasileiro. Em sua última passagem pelo país, durante o Rock in Rio 2024, o grupo foi destaque na programação e recebeu elogios da crítica especializada pela energia no palco e pela interação com os fãs.

Para mais informações sobre o Imagine Dragons Brasil 2025, continue acompanhando os canais oficiais e atualizações sobre a venda de ingressos.