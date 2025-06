IRPF 2025: O que fazer após a declaração? Especialista responde

A maioria dos brasileiros respira aliviada após clicar no botão “enviar” da declaração do Imposto de Renda. No entanto, segundo o contador cachoeirense Jonathan Amorim Brandão, essa sensação de missão cumprida pode ser precipitada.

“As pessoas acreditam que, ao transmitir a declaração, está tudo resolvido. Mas, na verdade, o maior cuidado começa depois: acompanhar o processamento é essencial para evitar surpresas com a malha fina e garantir que a restituição siga o percurso normal”, Jonathan Amorim Brandão, contador em Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Isso acontece porque, mesmo após a entrega, a declaração ainda passa por etapas de processamento e cruzamento de dados por parte da Receita Federal. Caso sejam encontradas inconsistências, divergências de informações ou omissões, o contribuinte pode cair na malha fina, ter a restituição bloqueada ou receber uma notificação.

Jonathan explica que, se o contribuinte identificar um erro após o envio — como a omissão de um rendimento, um valor informado incorretamente ou a inclusão de uma despesa sem comprovação —, é possível fazer a retificação da declaração. “É uma chance de corrigir voluntariamente antes que a Receita detecte o problema. Mas é preciso agir rápido, antes que a declaração entre em processo de fiscalização”, orienta.

Para saber se está tudo certo, a ferramenta mais indicada é o e-CAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. É lá que a Receita informa o status da declaração, pendências, lotes de restituição e outros detalhes importantes.

O passo a passo para acompanhar sua declaração no e-CAC é simples e envolve ações que garantem mais tranquilidade ao contribuinte:

Acompanhar é parte do processo

Após entregar a declaração, o contribuinte deve acompanhar o processamento no portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal. Por lá, é possível verificar o status da declaração, saber se há pendências, consultar a restituição e emitir DARFs atualizados, se houver imposto a pagar.

Os principais status exibidos são:

Em processamento: a Receita está analisando a declaração;

Em fila de restituição: tudo certo, agora é esperar o lote;

Com pendências: há erros ou inconsistências;

Na malha fina: a declaração foi retida para verificação.

Para acompanhar, basta acessar o e-CAC com CPF e senha gov.br. O aplicativo “Meu Imposto de Renda” também permite acesso rápido e notifica atualizações importantes.

Errei. E agora? Retifique.

Se o contribuinte notar algum erro, como a omissão de um rendimento ou o uso incorreto de um CPF, é possível enviar uma declaração retificadora. Isso pode ser feito a qualquer momento, desde que ainda não tenha ocorrido o lançamento definitivo do imposto.

Malha fina: como agir se cair

Se a declaração apresentar pendências, o contribuinte será notificado via e-CAC e poderá apresentar documentos ou corrigir informações. Em alguns casos, é possível resolver sem sair de casa, por meio do sistema eletrônico.

Os erros mais comuns são:

Omissão de rendimentos de dependentes;

Divergência de valores entre fontes pagadoras e o que foi declarado;

Deduções indevidas (principalmente com saúde e educação);

CPF inválido de dependentes ou prestadores de serviço;

Restituição: quando recebo?

A Receita iniciou o pagamento das restituições no final de maio, com prioridade para contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida, informaram PIX como forma de recebimento, ou pertencem aos grupos prioritários (idosos, pessoas com deficiência e professores).

Os próximos lotes serão pagos até setembro, conforme o cronograma disponível no site da Receita.

Para evitar problemas, é essencial verificar se os dados bancários foram preenchidos corretamente. Caso a restituição não seja creditada, será necessário agendar o saque no Banco do Brasil.

Cuidado com os golpes

O período pós-declaração também atrai golpistas. Falsos e-mails, mensagens SMS e links com vírus são comuns nessa época. A Receita Federal nunca envia boletos, links para pagamento ou mensagens com promessas de restituição antecipada.

A recomendação é sempre verificar se a comunicação está registrada no e-CAC e jamais clicar em links de origem duvidosa.

Jonathan lembra ainda que muitos esquecem da importância de monitorar a declaração durante o ano todo. “O Imposto de Renda não acaba em maio. A Receita pode reprocessar declarações, cruzar dados com outras fontes e emitir avisos mesmo muito tempo depois. Por isso, organização é essencial”, afirma.

A dica final do contador é clara: não abandone sua declaração depois de enviada. Acompanhe, corrija, se informe. “Quem entrega e esquece pode pagar caro depois. Já quem se antecipa e usa as ferramentas disponíveis, como o e-CAC, tem mais tranquilidade, evita multas e ainda garante que a restituição chegue sem atrasos.”