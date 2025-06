Incêndio atinge secadora de café em Santa Maria de Jetibá

Um incêndio atingiu uma secadora de café na manhã deste sábado (21), nas proximidades do Centro de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo. Apesar da intensidade das chamas e da fumaça densa que dificultou a visibilidade, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá foi acionado por volta das 11h e rapidamente controlou o fogo, evitando maiores danos. Segundo informações, a perícia da Polícia Científica não foi acionada, pois não há indícios de crime ou vítimas fatais no local.

Moradores da região acompanharam o combate às chamas e relataram apreensão diante do incidente.

Veja o vídeo:

