Indisposto, Bolsonaro reduz agenda política em Goiás

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) encurtou sua participação em compromissos públicos nesta sexta-feira (20/6), em Goiás, devido a um quadro de indisposição física. A visita, marcada por encontros com lideranças políticas e acenos ao setor agropecuário, acabou comprometida pelo estado de saúde do ex-mandatário.

Segundo divulgado pelo site Metrópoles, Bolsonaro permaneceu por apenas 20 minutos em um evento realizado pelo Frigorífico Goiás, em Goiânia, onde entregou simbolicamente um capacete ao empresário Leandro Batista. Em seguida, retornou para Brasília, cancelando um almoço que estava previsto com aliados em Anápolis.

De acordo com interlocutores, o ex-presidente começou a passar mal ainda na noite de quinta-feira (19/6), durante a solenidade de entrega do título de cidadão honorário na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. No meio de seu discurso, visivelmente debilitado, pediu desculpas e revelou: “Desculpa, estou muito mal. Vomito 10 vezes por dia”, afirmou, interrompido por um soluço.

Em abril deste ano, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia para desobstrução intestinal e reconstrução da parede abdominal. O procedimento é parte de um histórico de intervenções — sete no total — relacionadas às sequelas da facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018.

Estratégia política e articulações

Apesar das limitações impostas pelo estado de saúde, Bolsonaro mantém o foco em agendas políticas nos bastidores. Na quinta-feira, ele se reuniu com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), no Palácio das Esmeraldas, num gesto que gerou especulações sobre possíveis reaproximações dentro da direita goiana. Também discursou na feira agropecuária Agrovem, tradicional ponto de encontro do agronegócio local, e esteve com o senador Wilder Morais (PL-GO), nome de confiança no estado.

Além disso, participou de ato na Igreja Assembleia de Deus Ministério Fama, reforçando vínculos com a base evangélica, segmento estratégico para o bolsonarismo. A entrega do título de cidadão de Aparecida de Goiânia, à noite, marcou o encerramento da agenda da quinta-feira, que apesar de intensa, foi visivelmente impactada pela condição de saúde do ex-presidente.