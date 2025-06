INMET alerta para risco de chuvas e ventos fortes nesta segunda no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã desta segunda-feira (9), um alerta de Perigo Potencial para chuvas intensas em diversas regiões do país. O aviso é válido até as 23h59 do mesmo dia.

Segundo o boletim, estão previstas precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. Também há previsão de ventos fortes, com velocidade variando entre 40 e 60 km/h.

Apesar da classificação indicar baixo risco, há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A recomendação da Defesa Civil é evitar abrigar-se sob árvores durante rajadas de vento, pois há risco de queda e choque elétrico. Também não é indicado estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Outro cuidado importante é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante o período de instabilidade.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Confira as cidades em alerta:

Apiacá

Bom Jesus do Norte

Mimoso do Sul

São José do Calçado