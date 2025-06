Inovação e educação em destaque na TechCidade Expo em Alegre

O município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, foi palco da segunda edição da TechCidade Expo, realizada na quinta (26) e sexta-feira (27), no Parque Getúlio Vargas. O evento reuniu mais de 500 participantes em torno de exposições, painéis e debates sobre inovação, cidades inteligentes, startups, educação profissional e empreendedorismo feminino.

Promovida pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do programa InovaPop, a iniciativa teve como principal objetivo aproximar a ciência e a tecnologia da população capixaba, especialmente fora da Região Metropolitana.

A programação contou com a participação de instituições como o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), além de representantes da Prefeitura de Alegre e de diversos programas da Secti.

Para o secretário estadual Bruno Lamas, o evento reforça a importância de descentralizar o acesso ao conhecimento.

“A TechCidade Expo foi mais um exemplo na promoção do conhecimento e oportunidades para todas as regiões do Estado, valorizando talentos locais e promovendo inclusão. Ver Alegre sediando um evento como este mostra que a transformação começa quando acreditamos no poder da educação e da inovação para mudar realidades”, destacou.