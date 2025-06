Inscrições abertas para curso gratuito de beleza em Santa Maria

Em Presidente Kennedy, estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Design de Sobrancelha. A oficina acontecerá de 17 a 30 de julho, na igreja Batista de Santa Maria.

Para os interessados, o cadastro pode ser feito até o dia 4 de julho. Desse modo, é preciso comparecer à Agência de Treinamentos, localizada na Rua Olegário Fricks, no Centro do município.

Para o registro, é necessário levar comprovante de escolaridade, documento oficial com foto e CPF, além do comprovante de residência. O curso tem como objetivo preparar moradores da comunidade para atuar profissionalmente no segmento de estética e beleza.

A capacitação faz parte do programa +Caminhos, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e as aulas terão duração de 12h às 16h. Podem se inscrever pessoas com mais de 16 de ano e que tenho, no mínimo, o 5º ano do ensino fundamental.