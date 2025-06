Instabilidade marca o sábado no ES com previsão de chuva no Sul

O tempo segue instável neste sábado (7) em todo o Espírito Santo. A umidade trazida do mar pelos ventos costeiros mantém o céu nublado em boa parte do estado.

De acordo com o Incaper, há previsão de chuva para a metade sul capixaba, incluindo a Grande Vitória e municípios do Nordeste. Já nas regiões Norte e Noroeste, o sol aparece entre nuvens, sem expectativa de precipitação.

O vento sopra com intensidade fraca a moderada entre o litoral sul e o litoral metropolitano. As temperaturas devem variar pouco ao longo do dia.

Confira a previsão:

Na Grande Vitória , variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C . Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C .

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C . Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 26 °C .

