Iriny Lopes sofre queda em debate do PT-ES e vai parar no hospital

Um episódio de tensão marcou a manhã deste sábado (14) durante o debate entre as chapas que disputam a direção estadual do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo (PT-ES). A deputada estadual Iriny Lopes (PT) sofreu uma queda enquanto tentava descer de um tablado, após uma confusão entre militantes no plenário do evento, realizado em Vitória.

Iriny precisou ser levada a um hospital da Grande Vitória para realizar exames após se machucar no braço. Na manhã deste domingo (15), a reportagem entrou em contato com a deputada para ter informações atualizadas de seu estado de saúde, porém, até a publicação desta matéria não obtivemos retorno.

Apaziguando os ânimos

A discussão ocorreu no contexto do Processo de Eleições Diretas (PED) do partido, que definirá a nova composição da direção estadual. Segundo nota oficial divulgada pela chapa “A Estrela Tem Que Brilhar”, da qual Iriny faz parte, a deputada teria tentado apaziguar os ânimos no momento do desentendimento.

“Infelizmente testemunhamos um acontecimento lamentável de desentendimento entre militantes no plenário. Essa é uma situação que foge totalmente aos princípios que sempre orientaram o nosso partido. A companheira Iriny Lopes, diante da exaltação, tentou apaziguar e, acidentalmente, caiu”, diz o comunicado.

Apesar do incidente, a chapa informou que manteve sua participação no debate, destacando compromisso com a democracia interna e com os desafios eleitorais futuros. “Nosso compromisso maior é com a história do partido, com o respeito à militância e com os desafios coletivos que enfrentaremos em 2026 e 2028”, diz outro trecho da nota.

A chapa também criticou setores do partido que teriam se retirado do debate após o tumulto, afirmando que tal atitude causou “danos à imagem do partido perante a sociedade e a militância”.

Debate acalorado

A atual presidente estadual do PT e candidata à reeleição, deputada federal Jack Rocha, também se manifestou sobre o episódio. Em nota e por meio das redes sociais, classificou o debate como “marcado por tumulto e grosserias”, e afirmou que o ambiente deixou de ser propício ao diálogo.

“As eleições internas do partido são símbolo maior do nosso DNA democrático, e por isso precisam ser tratadas com respeito, ambiente de ideias e harmonia”, afirmou a parlamentar, acrescentando que, diante da confusão, preferiu se retirar do plenário para conversar com militantes em outro espaço.

Sobre a queda de Iriny Lopes, Jack Rocha afirmou ter ligado para a deputada e desejado pronta recuperação. “No diálogo, concordamos, as duas, que o PT precisa se ouvir. Que as discussões precisam acontecer, mas de forma amistosa. Ela tem meu respeito e preocupação como mulher, parlamentar e companheira”, declarou.

O episódio acirra os ânimos dentro do partido às vésperas da definição da nova direção estadual, evidenciando a disputa interna e os desafios do PT capixaba em manter a coesão diante das eleições municipais de 2026 e 2028, que irá ocorrer no próximo dia 6 de julho.