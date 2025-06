Irmãos são resgatados após abandono e abuso sexual em Cariacica

Três irmãos foram encontrados em situação de abandono na última quinta-feira (18), em Cariacica. As crianças, de 4, 9 e 13 anos, estavam sozinhas em casa.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe das crianças foi presa pelo crime de abandono de incapaz.

A criança de 13 anos contou que sofria abuso sexual por parte do padrasto. Segundo ele, a mãe sabia do ocorrido, mas não tomou nenhuma providência. A mãe das crianças foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica. Já o padrasto não foi encontrado.

Ainda segundo o boletim, os policiais foram acionados após uma denúncia onde as crianças ficavam sozinhas em casa sem comida.

