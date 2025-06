Israel ataca TV estatal do Irã durante transmissão ao vivo em Teerã

As Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram, nesta segunda-feira (16), as instalações da Rede de Notícias da República Islâmica do Irã (Irinn), emissora estatal operada pela Radiotelevisão da República Islâmica do Irã (Irib), em Teerã. No momento do bombardeio, a emissora transmitia ao vivo; imagens registram o instante em que uma explosão atinge o estúdio e a apresentadora abandona o local às pressas.

O ataque ocorre quatro dias após Israel lançar uma ofensiva preventiva contra o programa nuclear iraniano, na última quinta-feira (12). A operação, batizada de Leão Ascendente, tem como alvo estratégico diversas estruturas ligadas ao regime do aiatolá Ali Khamenei.

Segundo o porta-voz militar israelense, brigadeiro-general Effie Defrin, as ações seguem em curso com o objetivo de “neutralizar a ameaça nuclear do Irã”. Ainda nesta manhã, as FDI confirmaram o bombardeio a uma base militar no oeste de Teerã. A população do terceiro distrito da capital iraniana foi orientada a evacuar a região, conforme comunicado do porta-voz Avichay Adraee.

A escalada entre os dois países reacende a instabilidade no Oriente Médio. Israel, que há anos denuncia o avanço do programa nuclear iraniano, intensificou recentemente o discurso contra Teerã. O Irã, por sua vez, mantém sua retórica de resistência e afirma que os ataques representam uma violação do direito internacional.

Além dos danos materiais e simbólicos, os confrontos já resultaram em vítimas civis. O serviço de emergência israelense Magen David Adom (MDA) informou que ao menos oito pessoas morreram e outras 92 ficaram feridas após os mais recentes ataques com mísseis atribuídos ao Irã.

Segundo divulgado pelo Metrópoles, a comunidade internacional acompanha com preocupação o agravamento do conflito, que envolve duas potências regionais e ameaça desestabilizar ainda mais o já frágil equilíbrio geopolítico do Oriente Médio.

Veja o vídeo:

Imagens; Reprodução | Redes Sociais