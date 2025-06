Itapemirim: festa Apeagri reúne cultura e música neste fim de semana

Neste fim de semana, será realizada a Festa APEAGRI 2025, na comunidade de Palmital, distrito de Piabanha, em Itapemirim.

O evento reunirá produtores locais para atrações da cultura rural, com concursos e atrações musicais.

A programação começa no sábado (14), com abertura oficial e concurso de quadrilhas juninas. No domingo (15) haverá corrida rústica, missa campal, almoço comunitário e concursos de estilingue e calouros.

As atrações musicais ficam por conta das bandas Os Carreteiros e Bandaê, com shows ao vivo durante a noite.

A festa contará, ainda, com barracas de comidas típicas e bebida. Os ingressos custam R$ 15 (antecipado até sábado) e R$ 20 no local. Crianças até 10 anos não pagam.

Programação:

Sábado (14)

19h – Abertura oficial da festa com autoridades

20h20 – Concurso de Quadrilhas Juninas

23h30 – Show com a banda Os Carreteiros

Domingo (15)

07h – Corrida Rústica

10h – Missa com o Padre Luiz

12h – Almoço Comunitário

13h – Concurso de Estilingue

16h30 – Concurso de Calouros

20h – Show com a banda Bandaê