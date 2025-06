Itapemirim: Prefeitura confirma fim do PA no Hospital Evangélico

O serviço de Pronto Atendimento (PA) do Hospital Evangélico Litoral Sul (HELS), localizado no município de Itapemirim, será desativado até o fim de junho. O motivo, segundo nota divulgada pela Prefeitura nesta segunda-feira (16), é a falta de recursos financeiros para manter o convênio com a unidade.

De acordo com a administração municipal, o contrato com o hospital foi firmado às pressas no final de 2024, sem o devido planejamento e sem contemplar o atendimento pediátrico. A prefeitura afirmou que o valor mensal de R$ 1,5 milhão, destinado exclusivamente ao funcionamento do pronto-socorro, tornava o convênio insustentável.

“A atual gestão reafirma seu compromisso com uma saúde pública de qualidade, transparente e eficiente, pautada no planejamento, no uso responsável dos recursos e no foco real nas demandas da população de Itapemirim”, diz trecho da nota assinada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Por meio de nota, o Hospital Evangélico comunicou que o convênio com o município foi encerrado oficialmente no dia 27 de março deste ano. Desde então, o HELS vinha mantendo os atendimentos por conta própria, mas, diante da falta de recursos, anunciou que o serviço de Pronto Atendimento deixará de funcionar ao final deste mês.