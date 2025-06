Itapemirim realiza 1ª Expo Pesca neste fim de semana

No próximo fim de semana, o Terminal Pesqueiro de Itaipava, em Itapemirim, receberá o 1º Expo Pesca. O evento unirá tradição e entretenimento.

Assim, de sexta (27) a domingo (29), haverá uma programação com debates técnicos, atrações culturais e ações voltadas ao desenvolvimento sustentável do setor da pesca.

A ação conta com o apoio do Aderes e Governo do Estado. Desse modo, dentro da programação, estão disponíveis seminários, estandes de exposição e praça de alimentação aberta ao público.

Além do mais, também haverá shows de Simplicidade do Samba, Xandão e DJ Vitinho. Nesse sentido, o evento é aberto ao público; a entrada é gratuita.

Programação:

Sexta-feira – 27/06

14h às 18h – Seminário com Prof. Victor Hugo (IFES)

17h – Abertura dos estandes e praça de alimentação

19h – Abertura oficial com autoridades

20h – Show: Simplicidade do Samba

Sábado – 28/06

17h às 19h – Roda de conversa com Jacqueline Moraes

17h – Abertura dos estandes e praça de alimentação

20h – Show: Xandão

Domingo – 29/06

11h – Abertura dos estandes e praça de alimentação

14h – DJ Vitinho