Itapemirim recebe 16º Concurso de Fanfarras e Bandas

No dia 28 de junho, em Itapemirim, será realizado o 16º – Concurso de Fanfarras e Bandas de Itapemirim (CONFABANI).

Com início programação para a partir das 8h, o evento reunirá grupos de várias regiões em um grande espetáculo cultural ao ar livre.

O CONFABANI já é uma das principais atrações do município. A atividade tem objetivo reunir pessoas para prestigiar as apresentações.

Nesse sentido, o público poderá apreciar exibições de clássico repertório de bandas marciais até execuções contemporâneas.

