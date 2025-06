Itapemirim: Semana do Meio Ambiente terá ações educativas

Até o próximo domingo (8), Itapemirim promove a Semana do Meio Ambiente. Na programação, haverá atividades voltadas para a educação, sustentabilidade e mobilização social.

Nesta quarta (4), terá piqueniques sustentáveis no Parque Ecológico Municipal, reunindo alunos da rede municipal.

Na quinta (5), os estudantes da Escola Estadual Washington Pinheiro Meirelles participam do plantio de árvores nativas na Avenida Beira Rio, em Vila de Itapemirim.

Na sexta-feira (6), por outro lado, haverá feira de adoção de animais, doação de mudas, coleta de lixo eletrônico e outras iniciativas.

A programação se encerra no domingo (8) com a descida ecológica do Rio Itapemirim, a partir das 7h.

Programação completa

Semana Municipal do Meio Ambiente

04/06 – Piquenique sustentável com escolas da rede municipal, no Parque Ecológico Municipal

05/06 – Plantio de árvores nativas com alunos da Escola Estadual Washington Pinheiro Meirelles

06/06 – Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, na Praça Domingos José Martins: Feira de adoção de animais; doação de mudas nativas e frutíferas; coleta de lixo eletrônico

08/06 – Descida ecológica do Rio Itapemirim (concentração às 7h, no Parque Ecológico Municipal)