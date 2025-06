Iúna: Festa do Carro de Boi terá sorteio de viagem para Barretos

Neste fim de semana, o município de Iúna receberá a tradicional Festa do Carro de Boi, que neste ano chega à sua 13ª edição. Com uma ampla programação, o evento será também um palco de solidariedade.

Quem prestigiar as atrações no Parque de Exposição da cidade poderá contribuir com o combate à insegurança alimentar e nutricional, doando um quilo de alimento não perecível. Os seis mil primeiros doadores receberão um cupom para participar de um sorteio.

O prêmio será um pacote de viagem para a Festa do Peão de Barretos, com tudo pago: hotel, passagens e traslado. O sorteio acontecerá no sábado (7), durante o evento.

A tradicional festa reúne cultura e diversão, com uma programação variada no Parque de Exposição da cidade. A cada edição, milhares de pessoas conferem shows musicais, apresentações de rodeio, desfile de carros de bois e o sorteio beneficente.

A 13ª edição da Festa do Carro de Boi em Iúna começa nesta sexta-feira (6) e vai até domingo (8). A festa é uma realização da Associação Amigos do Carro de Boi (ASSCAB), em parceria com a Prefeitura e diversos outros parceiros. O evento irá contar com seis atrações musicais, rodeio e o tradicional desfile pelas ruas da cidade.