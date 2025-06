Jack Rocha destaca legado e projeta protagonismo do PT no ES em 2026

A presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Espirito Santo, deputada federal Jack Rocha, fez um balanço do seu mandato a frente da legenda e apontou os caminhos que o partido deve seguir tendo em vista as eleições 2026.

Em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, ela destacou que desde que assumiu a presidência do PT no Estado a sigla cresceu em diversos aspectos, entre eles, o número de filiados. Segundo a parlamentar, as filiações partidárias subiram de 23 mil para 40 mil em sua gestão.

“Nós tínhamos apenas um mandato de deputado federal e um de deputado estadual e hoje nós temos dois mandatos de deputados federais e dois mandatos de deputados estaduais; filiamos um senador da República ao partido neste período de gestão. Então, eu acredito que a gente precisa continuar fazendo esse trabalho de reconectar com as nossas bases, trazendo esse novo desafio da comunicação, que não é só do PT do Espírito Santo”, afirmou.

Sobre legado e projetos para o PT no ES

As eleições para a Presidência do PT no Espírito Santo acontecem no dia 6 de julho. Além da deputada Jack Rocha, o deputado estadual João Coser também disputa o cargo.